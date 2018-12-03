Авария на Буюканах: двое в больнице по вине пьяного водителя

Авария на Буюканах: двое в больнице по вине пьяного водителя

Двое пострадавших были госпитализированы после серьёзного дорожно-транспортного происшествия, случившегося вчера вечером на Буюканах. Водитель, по вине которого произошла авария, был пьян.

Две машины столкнулись на пересечении улиц В. Лупу-Е. Кока. Прибывшие на место ДТП сотрудники правоохранительных органов установили, что 31-летний водитель Volvo был пьян. Водитель второй машины и пассажир были срочно доставлены в больницу, передаёт jurnaltv.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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