Авария на Буюканах: что известно о состоянии пострадавших

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Девять человек, которые вчера пострадали в результате жуткого ДТП в секторе Буюканы, остаются в Больнице скорой помощи. Среди них женщина, которая была за рулём Porsche. Её состояние оценивается как тяжёлое. В реанимации также находится пассажирка троллейбуса. Её состояние тяжёлое, но стабильное.

Согласно последней информации, озвученной представителем Больницы скорой помощи в ходе брифинга, на данный момент в больнице проходят лечение трое мужчин и шесть женщин, которые получили костно-мышечные травмы, травмы внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Водитель проходит интенсивное лечение. Она подключена к искусственной вентиляции лёгких. Все пострадавшие в аварии пациенты получают лечение на бесплатной основе, независимо от наличия или отсутствия страхового полиса, передаёт tv8.md.

Напомним, что ДТП, в результате которого один человек скончался и 28 получили травмы, произошел 30 сентября на пересечении улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу. Троллейбус въехал в толпу после того, как в него на высокой скорости врезался автомобиль модели Porsche Cayenne, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. По данным ГИП, на счету у виновной в аварии женщины 5 уголовных дел, 6 месяцев тюрьмы и более 40 протоколов о нарушениях ПДД.