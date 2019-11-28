Авария на Ботанике: некоторые дома остались без отопления и горячей воды

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Авария произошла этим вечером на теплосетях на Ботанике. Из-за этого некоторые дома остались без горячей воды или без отопления, а часть потребителей – без обеих услуг.

В частности, отопление и горячая вода отключены по адресам: Дачия, 42; 44; 47/2; 49; 49/2; 49/3; 51; 51/1; 53; 53/2; 53/3, Индепенденцей, 54. Только отопления нет на Дачия, 44/5; 47; 47/1; 49/1. А только без горячей воды остались потребители, проживающие в доме на Индепенденцей, 54/1.

Подачу услуг поставщик обещает возобновить в 02.00 29 ноября.