Аварии с незначительным ущербом можно будет решать путем дружественного урегулирования (DOC)

Упрощенная процедура оформления ДТП была одобрена парламентом Молдовы в первом чтении на заседании сегодня, 27 сентября.

Согласно проекту о внесении изменений в законодательные акты, предложенному депутатом ПСРМ Адрианом Лебединским, дружественное урегулирование дорожно-транспортного происшествия применяется в случае происшествия, повлекшего незначительное повреждение транспортных средств, без причинения телесных повреждений, с участием двух транспортных средств, если их владельцы и/или пользователи обладали на день происшествия действительным полисом обязательного страхования автогражданской ответственности или страховым сертификатом «Зеленая карта» (в случае транспортного средства, владелец которого застрахован за рубежом).

Процедура не применяется, если в результате происшествия причинен ущерб другим строениям (например, дорожные сооружения, столбы, ограждения, здания).

Процедура дружественного урегулирования заключается в заполнении, подписании и предъявлении страховщику водителями транспортных средств, вовлеченных в происшествие, бланка дружественного урегулирования происшествия, в соответствии с положениями Закона 414/22 об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами.

Проект предстоит принять во втором, окончательном чтении.

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