«Авантюра не пройдёт»: Цырдя о главных действующих лицах и целях протеста у правительства

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Ну что скажете, друзья? Началось?

Протесты ветеранов, попытка силового проникновения в здание правительства, призывы к отставке правительства, аресту Додона, требование избавиться от ненавистного пророссийского режима!

«Ньюсмейкер» пишет, что комбатанты атаковали их журналиста за то, что он говорил по-русски. Также они разбили окна правительства и двери.

Все почти, как 7 апреля 2009 года. Вначале милый протест, потом погромы, потом досрочные, а потом 10 лет беспредела олигархов!

Судите сами.

1) Протестуют унионисты Киртоакэ, Мунтяну, Билецкий – люди Плахотнюка.

2) Главный клич кинул фин Плахотнюка Андриан Канду: Додон должен потребовать от России вывести свои войска!

3) Лозунги тоже известные: «Долой Додона!», «Долой Россию!», «Nu cedam!», «Россия – вон из Молдовы!».

4) Показывают каналы блока «АКУМ» и Плахотнюка – PROTV, TVR, Jurnal TV, TV8. И, конечно, каналы Плахотнюка-Шора -«Публика», «Канал2», «Центральное ТВ».

5) Есть основания полагать, что часть людей – это сами ветераны, близкие некогда к ДПМ Плахотнюка.

Другая часть людей привезены Шором. Но здесь надо еще разобраться (поговаривают, что Василий Синигур, один из лидеров протеста, – человек Ренато Усатого!)

Другой лидер, Ешану, поддерживается лично одним из европослов, который очень активно ведет политику против ПСРМ и Игоря Додона.

К чему всё это, спросите вы? Всё просто:

1. Обычная геополитика. Поставлена задача извне любой ценой спровоцировать досрочные парламентские выборы. Желательно, до апреля, то есть, до получения кредита из РФ для дорог. Кое-кто в США рассматривает правительство Иона Кику как пророссийское, от которого нужно избавиться любой ценой.

Олигарх Плахотнюк обещал своим заокеанским покровителям, что взамен убежища в состоянии уничтожить ДПМ и перетащить большую часть депутатов в своей проект «ПРО-Молдова».

Вот почему 19 февраля раскололась ДПМ, а 20 февраля сразу начались протесты!

К концу марта «ПРО-Молдова» и блок «АКУМ» планируют отправить в отставку правительство Кику, что приведет к досрочным выборам. Им не хватает всего лишь 10 голосов…

Игорь Додон, не имея большинства и правительства, ослабит свои позиции, и Санду может стать президентом…

А протесты – это фон давления на тех демокартов, которые еще не решились перейти к олигарху.

2. Второй мотив протестов – бизнес-интересы олигархии. Власти серьезно взялись за аэропорт. 13 февраля было обращение в суд. Вот и завыли лакеи олигархов.

Они думают, что история повторяется. Что подгонят скоро сторонников «АКУМ», Усатого, Шора, «ПРО-Молдова».

Оцепят правительство, заблокируют улицы, напугают граждан…и снова установят марионеточный антинародный режим.

Но история не повторяется. И их авантюра тоже не пройдет.