Аурелиу Чокой провёл встречу с латвийским коллегой

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Двухсторонняя повестка дня молдавско-латвийских отношений и пути их активизации, сотрудничество в области европейской интеграции и взаимодействие в рамках международных организаций обсудили сегодня министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Аурелиу Чокой со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Министры приветствовали развитие по восходящей молдавско-латвийского сотрудничества и договорились о конкретных действиях, которые будут предприняты в ближайшее время. Официальные лица говорили о необходимости стимулирования торговли, в том числе путем проведения очередного заседания молдавско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Риге. Стороны также обсудили организацию бизнес-форума, сотрудничество между Кишиневом и Ригой и возобновление прямых авиарейсов между Республикой Молдова и Латвией.

В то же время глава молдавской дипломатии поблагодарил за политическую поддержку и финансовую помощь, которую правительство Латвии оказывает в реализации структурных реформ и приоритетных задач нашей страны, особенно в области реформирования юстиции, финансовом секторе, сельском хозяйстве, туризме, в сферах обороны, кибербезопасности, передаёт moldpres.md.

В свою очередь, Эдгарс Ринкевичс отметил, что Латвия остаётся активным сторонником европейской интеграции Республики Молдова, и подчеркнул готовность своей страны и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку и экспертизу процессу реформ для внедрения Соглашения об ассоциации.