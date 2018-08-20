“Аттракцион смерти”: в одном из аквапарков страны жительница Кишинёва, сломав ключицу, еле дождалась помощи (ВИДЕО)

Чудовищная ситуация случилась у жительницы Кишинёва Ангелины Жулевой. Сломав себе ключицу во время катания на горках в аквапарке, она около 40 минут ждала, когда на помощь придёт медработник, а администрация и вовсе “испарилась”.

Женщина разместила у себя на странице Facebook гневный пост о том, как можно получить тяжелейшую травму в аквапарке в Сочитень, испытать на себе равнодушие его администрации и работников, заплатив при этом 250 леев. Фельдшеры скорой помощи говорят, что они ежедневно получают вызовы по этому адресу и госпитализируют десятки травмированных. Некоторые из них получают даже открытые переломы.

Угрожающая жизни ситуация произошла в субботу, 18 августа, когда автор поста вместе с ребёнком отправилась в популярный во всей Молдове аквапарк в Сочитень. Катаясь на одной из горок, женщину выбросило, и она упала всем весом на ключицу. И с этого момента начались её мучения.

– Мы долго искали медпункт. Нас отправляли с одного конца парка в другой. Я умоляла лишь об одном – найти и вколоть мне обезболивающее. Через 40 минут моих мучений ко мне высокомерно вышла «типа врач» из офиса администрации. Без грамма сочувствия, презрительно она принесла укол (димедрол), – вспоминает пострадавшая.

Стоит отметить, что содержимое так называемой аптечки развлекательного комплекса оставляет желать лучшего. Позже автор поста вновь заглянула в медпункт аквапарка и не нашла там ничего, кроме пары перчаток и бинта. То есть даже на этом этапе можно насчитать несколько пунктов нарушений со стороны администрации парка, который ежедневно посещают десятки, а в выходные дни сотни людей. Все они, судя по всему, подвергают свою жизнь опасности, и делают это за немалые деньги.

Медработник аквапарка снизошла и всё-таки решила оказать первую помощь пострадавшей, хоть и спустя 40 минут. Администрация же в свою очередь так и не появилась, не принесла извинений и даже не разъяснила ситуацию. Пострадавшая требует привлечь внимание властей на деятельность развлекательного парка, провести проверки, а в идеале закрыть преступный, по мнению автора, бизнес. К слову, в прошлом году группа журналистов провела расследование относительно деятельности аквапарка и выявила, что бизнес открыт на прибыль от продажи наркотических веществ.

В этой истории, конечно же, есть и другая сторона медали, которую описывают то ли свидетели, то ли те, кто тесно связан с работниками парка. Так, по словам Анны Беров, которая представилась очевидицей происшествия, пострадавшая клиентка изначально была настроена на конфликт, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пыталась всячески показать ситуацию только со своей стороны, так как к ней подошёл администратор, но она с ним отказалась разговаривать, решив, что будет снимать только охрану аквапарка. А от приёма медикаментов, по утверждениям девушки, потерпевшая отказалась.