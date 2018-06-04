Аттестат зрелости. Как помочь сыну пережить пубертат?

Период полового созревания сложен как для самого подростка, так и для его родителей. В это время им следует быть максимально заботливыми, деликатными и внимательными.

Наш эксперт – врач-педиатр Олег Константинов.

Несмотря на то, что в среднем пубертатный период у парней происходит в возрасте от 11 до 16 лет, некоторые отклонения в ту или другую сторону вполне допустимы. Ведь срок половой зрелости индивидуален и может зависеть от генетики, состояния здоровья, питания, особенностей нервной и эндокринной систем подростка.

Как правило, южане созревают раньше, чем северяне. А мальчики с дефицитом веса, ослабленные хроническими заболеваниями, – позже, чем их более крупные и физически крепкие сверстники. Любители жирной мясной пищи, сладостей и острых приправ тоже зачастую опережают в половом развитии малоежек и вегетарианцев.

Но главным фактором, с которым связано время наступления половой зрелости, являются генетические особенности. Если все мужчины в семье созревали с опережением или отставанием, то и волноваться не стоит. Припозднившийся пубертат ничем особым мальчику не грозит – он мало-помалу догонит сверстников. Но если и к 14–15 годам юноша не пошёл в рост, лучше обратиться к врачу. В редких случаях это может быть свидетельством гормональных или психических нарушений. Слишком раннее половое созревание (до 10 лет) может говорить и о такой опасности, как опухоль головного мозга.

Скачок роста

Если девочки активно растут между 11 и 12 годами, то у мальчиков этот период приходится на 13–14 лет. За этот год они в среднем прибавляют 10–15 см, а некоторые и до 25! К концу пубертата (к 16–17 годам) юноши, как правило, становятся в среднем на 13 см выше своих подруг, имеют более тяжёлые кости и едва ли не вдвое больше мышечной массы. И, хотя зоны роста окончательно закрываются лишь к 22–25 годам, после 16–17 лет мальчишки растут уже не так заметно.

Правильная реакция. Бурный рост мышц и скелета требует много белков и кальция. Поэтому кормите сыновей мясными и молочными продуктами, давайте бобы и крупы. А также богатые витаминами зелень, овощи и фрукты. Но ограничьте долю фастфуда и быстрых углеводов, чтобы не спровоцировать проблемы с весом и нарушения метаболизма. Также подростку в этот период необходим полноценный сон – не меньше 8, а лучше 10 часов в сутки. Кстати, именно во сне наиболее активен гормон роста – не забудьте сообщить об этом сыну, если он хочет стать высоким.

Кстати

В пубертате у половины мальчишек из-за роста гормонов появляется гинекомастия – увеличение грудных желёз разной степени выраженности. У большинства ребят припухшая грудь самостоятельно «сдуется» через год-два, когда чуть утихнет гормональная буря. Но некоторым подросткам потребуется помощь врача.

Мутация голоса

У подростков растёт гортань и под влиянием гормонов удлиняются и утолщаются голосовые складки. Особенно сильно изменяется щитовидный хрящ, образуя кадык (адамово яблоко). В результате годам к 14–16 звонкий дискант сменяется баритоном (или тенором). Но, пока процесс не завершится, голос может «плавать», то уходя на низы, то срываясь на петушиный крик. А если рост гортани отстаёт от роста скелета, тогда высокий парень может говорить ещё детским голосом.

Правильная реакция. Шутки в сторону – в этот период мальчики и так комплексуют по любому поводу. Но предупредите сына: пусть он постарается не напрягать голос, чтобы избежать появления так называемых узелков крикунов, из-за которых голос может стать хриплым. Берегите мальчика от простуд и любого перенапряжения связок – они могут затянуть мутацию. Если сын занимается вокалом, из солистов ему лучше временно уйти в хор. А если процесс мутации сопровождается срывами голоса или хрипом, то лучше вообще пока не заниматься пением. Долго не меняющийся голос – причина для обращения к фониатру, врачу, который научит подростка говорить «по-взрослому».

Акне (прыщи)

Андрогены стимулируют работу сальных желёз, поэтому кожа подростка становится жирной и угреватой.

Правильная реакция. Купите специальную лечебно-профилактическую косметику для проблемной кожи, следите, чтобы подросток тщательно соблюдал гигиену, утром и на ночь умывался не мылом, а антибактериальной пенкой. Следите, чтобы мальчик не давил прыщи, и уберите подальше спиртовые тоники. При необходимости отведите сына к дер­матокосметологу. Серьёзная степень акне требует комплексного лечения.

Запах тела

В середине периода полового созревания у подростка начинают усиленно функционировать апокриновые железы в паху и под мышками. Из-за этого пот, прежде почти не имевший запаха, приобретает едкий запах.

Правильная реакция. Антиперспиранты и ежедневный душ помогут решить эту проблему.

Рост половых органов

Выброс половых гормонов способствует созреванию мужских половых желёз – яичек. Они, как и половой член подростка, начинают бурно расти. У мальчика в 15 лет объём яичек должен стать таким же, как и у взрослого мужчины.

Правильная реакция. Если к 15 годам у подростка всё ещё не увеличились в размерах половые органы, надо обратиться к эндокринологу. Но тащить сына к врачу раньше этого срока не следует – это может нанести ему психологическую травму. Лучше спокойно подождать – в свой срок всё, что должно вырасти, скорее всего, вырастет.

Убедите сына отказаться от ношения тесных синтетических плавок и брюк (они перегревают яички), а зимой посоветуйте надевать под брюки кальсоны. И хотя мало кому из родителей это удавалось, но попыток всё-таки не оставляйте.

Волосы на лице (адренархе)

Рост волос следует за ростом половых органов, а не наоборот. Если происходит иначе, это может говорить об эндокринных нарушениях. А вот степень волосатости обычно связана с генетикой и национальными чертами.

Правильная реакция. Если ваш ребёнок уже обзавёлся усами или бородой, просто подарите ему принад­лежности для бритья. А вот подтрунивать над его «усишками» не стоит.

Появление поллюций. Мастурбация

Выброс семени во сне (поллюции), как и самоудовлетворение, для юноши, пока ещё не живущего половой жизнью, вещь естественная, если только не носит навязчивого характера.

Правильная реакция. Подробно обсуждать с сыном эти щекотливые вопросы, особенно если он уклоняется от разговора, не стоит. Тем более что информации о сексе полно в Интернете и ваш подросток наверняка теоретически подкован лучше вас. А вот о защищённом сексе поговорить всё-таки нужно – ведь годам к 15 ваш «малыш» физиологически уже вполне готов стать отцом.