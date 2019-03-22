Атаки отметили годовщину освобождения от фашистской оккупации (ВИДЕО)

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Вчера в самой северной точке Республики Молдова, городе Атаки, прошли памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения этого населенного пункта от фашистских захватчиков. В них приняли участие представители администрации президента, депутаты парламента от Партии социалистов и десятки жителей города, пожелавших отдать дань памяти героям, павшим за освобождение их родного города, пишет Accent TV.

– На этих полях погибли и наши соотечественники, наши односельчане, которые до того еще были расстреляны в Атаках. Это партийно-хозяйственный актив районного центра Атаки, который был создан в 1941 году. Только при форсировании Днестра погибло более 800 человек. Вот какой ценой были освобождены Атаки, – рассказал примар города Атаки Василий Трагира.

Присутствовавшая на мероприятии депутат ПСРМ Ирина Лозован обратилась со словами благодарности к тем, что рискуя своими жизнями, боролся за мирное небо над Молдовой.

– Я хочу выразить сегодня огромную благодарность всем нашим ветеранам. За то, что вы подарили нам свободу, жизнь, мир, солнце, свободную Родину, свободную страну, – отметила она.

В дань памяти героям, не дожившим до наших дней, по главной улице Атак прошел «Бессмертный полк». Пожелания людей, жаждущих увековечить память героев-освободителей нашей страны, поддержал президент Молдовы Игорь Додон. 16 марта был дан старт большой программе мероприятий под эгидой главы государства по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

– При поддержке Президента Республики Молдова Игоря Додона в этом году будут отреставрированы все памятники в местах, где велись бои за освобождение. В этом году исполнилось 75 лет, как Молдова была освобождена от фашистских захватчиков. 21 марта 1944 года был освобожден город Атаки. Это второй освобожденный город после Сорок. Здесь проходили сражения за освобождение. Сегодня жители города, ученики, приняли участие в мероприятии, приуроченном ко дню освобождения этого населенного пункта, – рассказал советник главы государства по особым поручениям Павел Войку.

Стоит отметить, что 9 Мая в Кишиневе пройдут традиционные Марш Победы и акция «Бессмертный полк», а кульминацией памятных мероприятий станет еще одно шествие в молдавской столице, которое состоится 24 августа в честь 75-летия завершения Ясско-Кишиневской операции.