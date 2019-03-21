Атаки на общественный траснспорт продолжаются: неизвестные расстреляли троллейбус маршрута №2

Атаки на общественный траснспорт продолжаются: неизвестные расстреляли троллейбус маршрута №2

Окно троллейбуса было разбито после того, как неизвестные выстрелили в него, предположительно, из пневматического оружия. Инцидент произошёл в среду, 20 марта, поздним вечером на бульваре Дачия сектора Ботаника.

Согласно полученной информации, пассажиры троллейбуса не пострадали, пишет ipn.md. Пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Наталья Стати сообщила, что троллейбус находился на остановке, и как только тронулся с места, был услышан щелчок. Водитель остановился и обнаружил на среднем окне троллейбуса трещину. По предварительным данным, выстрел был сделан из пневматического оружия неизвестными лицами. Правоохранительные органы начали расследование.

По словам директора Управления электротранспорта Дорина Черный, замена разбитого стекла обойдётся бюджету предприятия до трех тысяч леев. Заказ уже был сделан на белорусском заводе-изготовителе и через неделю стекло будет заменено.

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