«Ассоциация зелёного хозяйства» даёт понять, что смерть мужчины от упавшей ветки – это не их вина

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Высота дерева, от которого отломилась ветка, убившая человека в столичном секторе Рышкановка, составляет 30 метров, а ветка находилась на высоте 19–20 метров. Об этом сообщил начальник Юридического и кадрового отдела МП «Ассоциация зеленого хозяйства» Вадим Попушой.

По словам Вадима Попушой, вчера утром группа специалистов Института лесоустройств и Ботанического сада провела фитосанитарную экспертизу дерева, с которого упала ветка. Они установили, что тополь находится в хорошем фитосанитарном состоянии. По одной из версий специалистов, дерево расположено между двумя жилыми домами, а постоянные воздушные потоки приводят дерево в движение, что могло привести к падению ветки, передаёт realitatea.md.

Кроме этого, юрист сообщил, что тополь, с которого упала ветка, не находится в введении МП «Ассоциация зеленого хозяйства». А более подробное заключение экспертов, в котором будет обозначена причина инцидента, будет обнародовано в понедельник, 1 июля. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, по факту смерти мужчины не возбуждено уголовное дело, а меры будут предприняты по завершению всех расследований.

Напомним, что вчера, 28 июня, примэрия муниципия Кишинёв поручила провести независимую экспертизу после того, как упавшая ветка тополя насмерть придавила жителя столицы.