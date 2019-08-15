Ассоциация иностранных инвесторов поддерживает инициативу президента об учреждении должности бизнес-омбудсмена (ФОТО, ВИДЕО)

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По приглашению Ассоциации иностранных инвесторов Молдовы Игорь Додон провел встречу с представителями этой организации и обсудил актуальные проблемы социально-экономической и фискальной политики нашей страны.

Глава государства приветствовал тот факт, что ассоциация поддерживает идею президента об учреждении должности бизнес-омбудсмена, который будет отстаивать интересы деловых кругов в случае прессинга со стороны контролирующих органов. В связи с этим Игорь Додон предложил Ассоциации иностранных инвесторов принять участие в консультациях по соответствующему законопроекту.

В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о необходимости проведения публичных слушаний при разработке проектов законов в социально-экономической сфере, а также их глубокого анализа. Кроме того, была особо подчеркнута важность проведения подлинной реформы юстиции и более предсказуемой и последовательной фискальной политики.

Президент также заверил своих собеседников в том, что его администрация учитывает и будет в дальнейшем учитывать интересы реального сектора экономики при проведении регулярных консультаций с Правительством и Парламентом Республики Молдова.

– Считаю прошедшую встречу важной и полезной с точки зрения восстановления здоровой бизнес-среды и создания благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций. Это даст хороший импульс развитию национальной экономики, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния наших сограждан, – отметил он.