Ассоциации ветеранов: Мы не поддерживаем идею протеста и призываем всех не подвергаться рискам ради чьих-то интересов!

0

Ассоциации ветеранов Молдовы выступили с пояснениями насчёт протеста, запланированного 17 мая в центре Кишинева.

В частности, в распространённом на сайте Союза офицеров РМ заявлении говорится о том, что мнение группы, собирающейся на протест, не отражает мнение всех ассоциаций ветеранов. Проведение акции не обсуждалось с главами организаций, что, по мнению авторов документа, говорит о наличии определённого политического интереса, а имеющиеся проблемы, уверены они, “необходимо решать не во время акций протеста на ПВНС, а за столом переговоров”.

Обращаемся к ветеранам по всей стране! Не реагируйте на провокации, которые преследуют цель политизировать деятельность ассоциаций ветеранов. Просим членов организаций по всей Молдове не подвергать себя рискам во время пандемии и оставаться дома, – сообщается на странице ведомства.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Молдове продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.