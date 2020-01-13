Асель и Фиджи: в Тирасполе назвали самые необычные имена младенцев в 2019 году

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Среди наиболее редких мужских имён – Моттео, Арон, Самуил, Хосан и Лука. У девочек – Асель, Фиджи, Алиша, Сона, Беатрис, Зейнеп.

Чаще всего в 2019 году мальчикам в Тирасполе давали имена: Максим, Александр, Дмитрий, Артём. Девочек называли: София, Анастасия, Анна, Дарья, пишет tsv.md.

За 13 дней 2020 года в роддоме Тирасполя появилось на свет 55 детей. Мальчиков больше, чем девочек – 33 против 22. Редких мужских имён в 2020 пока нет. А вот двух девочек назвали Архелая и Каталия.