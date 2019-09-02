Арсенал боеприпасов в наследство: жительница Хынчешт обнаружила в доме покойного отца гранаты и оружие

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Жительница Хынчешт нашла большое количество гранат в саду отца, который недавно умер. По её словам, отец участвовал в вооружённом конфликте в Приднестровье в 1992 году. Предполагается, что боеприпасы хранились в огороде с тех времён.

Женщина обнаружила гранаты, когда убиралась в саду. Испугавшись, она позвонила в службу 112. Спустя короткое время на место происшествия прибыли сапёры и руководство Инспектората полиции Хынчешт, передаёт publika.md.

В результате проведённых исследований в металлической трубе были обнаружены 3 полиэтиленовых мешка жёлтого цвета, в которых находились 14 гранат типа F-1, граната RKG-3, автомат AK-74M и около 200 патронов калибра 5,45 мм. Боеприпасы подверглись коррозии, поэтому перевезти их было невозможно. В связи с этим специалисты приняли решение ликвидировать их путём взрыва. Процедуру уничтожения боеприпасов проводили в 2 км от населённого пункта под контролем специалистов.

Пулемёт и патроны были переданы на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.