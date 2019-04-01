Арматура и уголовное дело: в Приднестровье по горячим следам раскрыли кражу металлоизделий

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С заявлением о хищении в милицию обратился 38-летний житель Тирасполя. Мужчина пояснил, что с территории принадлежащего ему домовладения были украдены металлоизделия.

Как выяснилось, в доме в настоящее время никто не проживал. Там проводились ремонтно-строительные работы, пишет mvdpmr.org. Хозяин в последний раз был на объекте накануне вечером. Приехав на следующий день, мужчина обнаружил, что пропали 4 секции забора, 2 арматуры и металлическая труба.

В течение дежурных суток оперативники раскрыли кражу, пишет источник. По подозрению в совершении преступления были задержаны 57-летний тираспольчанин и его 15-летний внук.

Похищенное имущество было изъято по месту жительства подозреваемых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.