Армашу: Отчета Kroll II у Нацбанка нет!

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Отчет Kroll II, посвященный расследованию кражи миллиарда долларов из трех банков страны, остается тайной, окутанной мраком. Документ до сих пор не был представлен общественности, несмотря на то, что проведение расследования было оплачено за счет граждан страны. Более того, как выяснилось, отчетом не владеет даже Нацбанк Молдовы.

Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил глава НБМ Октавиан Армашу, пишет ipn.md.

– Отчет Kroll II у Национального банка забрала прокуратура сразу после того, как его представила компания Kroll. У Нацбанка этого отчета нет. Расследованием занимается прокуратура, – сказал он.

Стоит отметить, что отчет Kroll II был передан властям нашей страны еще год назад. Документ, в котором указаны имена бенефициаров “кражи века” до сих пор он не был предан огласке. Ранее президент Игорь Додон заявлял, что отчет от него намеренно скрывают.