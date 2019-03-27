Архитектурное безумие в Кишинёве: некоторые горожане выстраивают из своих квартир целые замки (ВИДЕО)

0

Тогда как некоторые скромненько увеличивают площадь балкона, другие выстраивают целые сооружения с несколькими этажами, которые в разы больше самой квартиры. Такое архитектурное безумие уже давно не удивляет жителей столицы.

Так, например, в жилом доме на улице Константин Брынкуш в секторе Ботаника в течение 20-и лет соорудили уже десятки пристроек. Со временем дом превратился в настоящий архитектурный ужас. Несущие стены и основной вход в здание даже невозможно найти. Тем не менее люди всё продолжают строить, пишет tv8.md.

Одна из последних построек принадлежит жительнице столицы Елене. Она возвела её 2 года назад после того, как получила от примэрии все необходимые документы и обсудила вопрос с соседями. Раньше площадь её квартиры составляла 12 квадратных метров, а после реконструкции площадь увеличилась до 50 квадратных метров.

Другой житель дома соорудил себе второй этаж после рождения третьего ребёнка. Соседи не очень рады этому, но мужчина говорит, что у него не было другого выбора. Другие возводят настоящие современные виллы, большинство соорудили себе гаражи, присвоили кусочек земли под окном, на котором организовали сад и отдельный от всех соседей вход.

Тем временем, главный архитектор города заявил, что не знает точного количества пристроек в столице, потому что они не фигурируют, как отдельные здания. Чиновник также отметил, что уже не первый год разрешения на пристройки не выдаются, за исключением некоторых случаев. Стоит отметить, что штраф за незаконное сооружение пристройки составляет до 4 500 леев. В некоторых ситуациях претуры могут через суд потребовать их сноса.