“Аргументы и факты” – в тройке самых читаемых газет Молдовы!

Об этом свидетельствуют данные исследования, посвященного аудитории ТВ, радио, интернета и печатной прессы нашей страны.

Газету “Аргументы и факты” знает более половины населения Молдовы – а именно, 59%, а регулярно читают ее – каждый номер или через номер – 8% опрошенных. Таким образом, “АиФ в Молдове” входит в тройку самых популярных и читаемых изданий страны.

Высокой популярностью пользуется и сайт нашей газеты – aif.md. Согласно данным liveinternet.ru, электронная версия “Аргументов и фактов в Молдове” стабильно входит в десятку самых читаемых русскоязычных сайтов Молдовы.

Исследование проводилось компанией Magenta consulting по заказу Центра независимого журналистики в период с 17 октября по 11 ноября. В опросе приняли участие 1138 человек. Погрешность составляет +/-2,5%.

Спешим сообщить, что началась подписка на еженедельник “Аргументы и факты” на 2019 год. Среди счастливчиков, оформивших подписку на 6 и 12 месяцев, как всегда будут разыграны ценные подарки. Подробности можно узнать здесь.