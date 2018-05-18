Арестован лидер банды, занимавшейся махинациями с недвижимостью в Кагуле

Им оказался адвокат, который участвовал в преступной схеме по мошенническому подлогу документов и незаконному присвоению чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, на данный момент подозреваемый находится под предварительным арестом. Если суд признает его виновным, то юристу-мошеннику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что до этого органы правопорядка уже задержали троих участников преступной схемы, один из которых является сотрудником кагульского кадастрового офиса. Они подозреваются в том, что, действуя в соучастии, на протяжении 2013-2015 года незаконно отобрали два объекта недвижимости, расположенные в Кагуле. Согласно схеме, мошенники находили доверчивых владельцев недвижимости, которых они незаконно лишали квартир на основании несуществующих решений суда и поддельного удостоверения личности.

В первом случае сотрудник кадастрового офиса незаконно зарегистрировал квартиру без проверки подлинности удостоверения личности и выписки судебного решения, поданных его сообщником. Таким образом, чиновник сознательно не выполнил свои обязанности. Во втором случае, на основании того же ложного удостоверения личности и другого несуществующего судебного решения, правопреемники умершего лица были лишены своих имущественных прав. Впоследствии квартиры были отчуждены. Первая квартира была незаконно отчуждена за 500 000 леев, а вторая – на 354 000 леев, что нанесло значительный ущерб законным владельцам квартир, а также общественным интересам.

По данным НАЦ, четверо задержанных – это не полный список участников схемы. На данный момент правоохранители работают над выявлением всех причастных к махинациям с недвижимостью.