Арест на 6 миллионов леев: деньги зарабатывались на торговле людьми

Арест на 6 миллионов леев: деньги зарабатывались на торговле людьми

Апелляционный суд удовлетворил апелляцию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и наложил арест на активы в 6 миллионов леев, добытые преступным путём.

Принятие запроса прокуроров произошло после того, как в сентябре Кишинёвский суд отклонил запрос прокуратуры о наложении ареста на вышеуказанные активы. Таким образом, из-за первоначального отказа суда потребовалась подача апелляции,  пишет tvrmoldova.md.

Напомним, что финансовые средства, на которые наложили арест, были получены от преступлений, связанных с торговлей людьми. Кроме того, причастные лица также занимались отмыванием денег.

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