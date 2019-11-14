Арест на 3 млн леев наложен по делу о закупке автобусов

Арест на 3 млн леев наложен по делу о закупке автобусов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня о признании судом ходатайства прокуроров об аресте активов на сумму более 3 000 000 леев в деле о закупке автобусов для Городского автобусного парка.

Арест был наложен на движимое и недвижимое имущество (автомобили и квартиры), принадлежащее подозреваемым. На данном этапе расследований есть четверо подозреваемых.

В результате было начато уголовное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением. Виновным лицам грозит штраф в размере до 117 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или выполнять определённую деятельность на срок от 2 до 5 лет. Юридическому лицу грозит штраф до 550 000 леев, с лишением права заниматься определённой деятельностью или ликвидацией юридического лица.

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