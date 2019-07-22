ARBI арестовало имущество на сумму 55 млн леев

0

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы и финансовые средства на сумму 54,9 миллионов леев.

В общей сложности, за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 008 материалов и выдано 156 справок о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 5 операционных анализов в отношении 78 субъектов.

В то же время, было отправлено 11 отчётов о работе антикоррупционной экспертизы и 10 заключений. В течение прошлой недели на национальную линию антикоррупции поступило 66 звонков, 4 из которых – в компетенции НАЦ. В настоящее время в изоляторе Антикоррупционного центра содержатся 7 человек, а 1 человек – под домашним арестом.