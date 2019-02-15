АПУ будет выдавать удостоверяющие личность документы в день выборов

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В день выборов Агентство публичных услуг будет выдавать гражданам, обладающим правом голоса, удостоверяющие личность документы, необходимые для участия в выборах. 24 февраля объявлено рабочим днём для сотрудников подразделений, ответственных за выдачу удостоверяющих личность документов, в том числе в рамках многофункциональных центров. Сотрудники АПУ будут выдавать временные удостоверения личности с 07.00 до 21.00.

Как сообщается в пресс-релизе учреждения, который цитирует IPN, с 19 по 24 февраля временное удостоверение личности будет выдаваться бесплатно, по запросу, гражданам с правом голоса, которые не имеют удостоверяющего личность документа, а также гражданам с недействительными удостоверениями личности. Заявителям не придётся предъявлять акты гражданского состояния, если информация об их персональных данных и внесённых в них изменениях содержится в Государственном реестре населения.

В то же время граждане, которые подали заявку на выдачу удостоверения личности в период с 24 января по 21 февраля, вне зависимости от запланированного срока оказания запрошенной услуги и оплаченного ими тарифа, могут получить удостоверение личности до 22 февраля включительно. Кроме того, по запросу, тем гражданам, которые закажут удостоверение личности 22 и 23 февраля, одновременно будет бесплатно выдано и временное удостоверение личности для участия в выборах.