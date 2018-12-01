Аптеки обяжут иметь минимальный запас лекарственных средств

Фармацевтические склады и аптечные сети должны иметь минимальный ассортимент лекарств для амбулаторного использования. За такую инициативу проголосовали на вчерашнем заседании парламента.

В то же время граждане Республики Молдова, иностранцы и лица без гражданства будут иметь право на обеспечение лекарствами в любой фармацевтической сети или лечебно-профилактическом учреждении, независимо от вида собственности и подчинения, а также, при необходимости, будут обеспечены препаратами, необходимыми для лечения редких заболеваний.

В проекте говорится, что правительство будет утверждать минимальный перечень жизненно важных лекарственных средств для амбулаторного использования, которые обязательно должны быть в аптеках и фармацевтических складах, пишет realitatea.md. Новые правила направлены на выявление и предотвращение потенциальных угроз здоровью населения, обусловленных несоответствующим качеством, фальсификацией лекарственных средств и их неправильным использованием.

Другие изменения предусматривают, что медико-санитарные учреждения могут открывать лишь аптеки закрытого типа. Владельцы разрешения и распространители медикамента, введённого на рынок Молдовы, должны обеспечить запасы этого лекарства в объёме, соответствующем потребностям пациентов.

Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после опубликования.