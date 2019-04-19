“Апрельская погода”: дождь с градом обрушился на Калараш (ВИДЕО)

“Апрельская погода”: дождь с градом обрушился на Калараш (ВИДЕО)

В Калараше в пятницу прошёл сильный дождь с градом. Жительница населённого пункта сняла видео, на котором видно, что земля покрылась градом размером с горошины. 

Автор видеоролика сообщила, что небо резко затянулось тёмными тучами. После этого начался дождь с градом, который длился довольно долго, пишет tv8.md.

Напомним, что метеорологи объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками на поверхности почвы, которые ожидаются 20 и 21 апреля. Их интенсивность составит -1..-3 градусов.

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