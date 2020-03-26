Аппарат президента сократил расходы на 3,5 млн. леев. Додон призывает к этому все госучреждения

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Для преодоления последствий пандемического кризиса государственным учреждениям следует выдвинуть конкретные предложения по сокращению бюджетных расходов, чтобы можно было направить как можно больше финансовых ресурсов на ликвидацию последствий кризиса. Такое решение принято и на уровне аппарата президента, где уже завершен первый план сокращения расходов на 3,5 млн. леев. Речь идет об отказе от не первостепенных закупок, об уменьшении расходов на поездки и премий персоналу, а также о снижении других трат.

Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон. Глава государства призвал все государственные учреждения проявить ответственность и максимально серьезно подойти к этому призыву по сокращению расходов.

– В дальнейшем мы вместе с председателем парламента и премьер-министром проанализируем то, как каждый госорган отреагировал на это обращение, и при необходимости вмешаемся. Кампания по борьбе с эпидемией может оказаться долгой, изнуряющей и очень затратной для государства, в связи с чем мы должны быть максимально ответственными и экономными. Основные силы и ресурсы будут направлены на поддержку системы здравоохранения, – подчеркнул он.