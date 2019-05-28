“Апэ-канал”: качество воды в колодцах не соответствует стандартам

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Согласно сообщению АО “Апэ-канал”, качество воды в колодцах на территории всей страны не соответствует стандартам, что становится причиной возникновения около 20% заболеваний печени, 25% желудочно-кишечных заболеваний и 100% случаев флюороза.

По данным пресс-службы АО “Апэ-канал”, в 87% колодцев на территории Молдовы отмечено загрязнение воды азотистыми соединениями (нитраты, нитриты). Заболеваемость в районах, где концентрация нитратов в воде превышает 170 мг/л, увеличилась в 3 раза по сравнению с районами, где концентрация нитратов не достигает отметки в 45 мг/л.

Стоит отметить, что в Молдове насчитывается около 166 500 колодцев с подземным источником водоснабжения.