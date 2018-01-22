Apă Canal выставляет на продажу Volkswagen Touareg Бекчиева и еще 36 автомобилей (ФОТО)

Цена транспортных средств начинается с 16 тысяч леев.

Среди лотов значатся Volkswagen Touareg, 24 грузовика “ЗИЛ” и “ГАЗ”, 7 экскаваторов и 5 грузовиков “УАЗ”.

Аукцион по продаже имущества Apă Canal Chișinău состоится 30 января в 10.00 в зале заседаний компании по адресу Албишоара, 38. Участвовать в нем могут как физические, так и юридические лица. Стоимость участия – 200 леев и 1000 леев соответственно.

Машины находятся в рабочем состоянии, а продолжительность их использования относительно средняя, что позволяет их дальнейшую эксплуатацию.

Самый дешевый автомобиль – “ГАЗ” 5201, выпущенный в 1988 году, стоимость стартует примерно с 16 500 леев, или менее 1000 евро. Самая дорогая машина – Volkswagen Touareg: его начальная цена составляет около 500 тысяч леев.

Из денег, полученных в результате проведения аукциона, будут закуплены новые машины и оборудование для устранения аварий водопровода и канализации.

Стоит отметить, что Volkswagen Touareg – это тот самый автомобиль, который несколько лет назад приобрел тогдашний директор предприятия Константин Бекчиев. Тогда, согласно отчету Управления финансов примэрии Кишинева, автомобиль стоил около 650 тысяч леев.

Кроме этого, ведомство закупило тогда новую мебель и технику по ценам, превышающим реальные. Покупки предназначались, в основном, для кабинета директора. Речь идет о рабочих столах, купленных за 30-150 тысяч леев, кофе-машине за 89 тысяч леев, телевизоре, стоимостью 50 тысяч леев, и других вещах. Впрочем, сегодня эти вещи на аукцион не выставляются.