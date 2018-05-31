Apă-Canal рассказал, где кишинёвцы могут проверить и отремонтировать водомеры

Поставщик воды Apă-Canal Chișinău сообщил о том, что в городе в двух приёмных пунктах специалисты обеспечивают качественную и быструю проверку и ремонт водомеров.

Таким образом, один из пунктов приёма находится в центральном офисе Apă-Canal Chișinău по улице Албишоара, 38. Кроме этого, водомеры больших диаметров можно проверить в пункте, который находится на улице Лунка Быкулуй, 24.

Проверка водомеров может также производиться после подачи заявки в центральный офис Apă-Canal Chișinău. В этом случае желающие должны представить документ, выданный представителем жилищного фонда, в котором будет указано текущее показание счётчика. Проверки, как правило, производятся в течение трёх дней после оплаты услуги. Во избежание отключения воды на время проверки, специалисты Apă-Canal Chișinău устанавливают временные водомеры.

Поставщик также предупредил, что существуют экономические агенты, которые предоставляют подобные услуги. Однако они не имеют контрактных отношений с Apă-Canal. Поэтому в случае, если потребитель пользуется услугами других экономических агентов, то Apă-Canal не несёт за это ответственности.

Чтобы связаться с представителями пунктов по проверке и ремонта водомеров необходимо позвонить по номеру 256-776 или 47-36-51. Более подробную информацию можно найти тут.