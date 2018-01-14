50

Apă-Canal призывает потребителей оберегать счетчики от замерзания

Apă-Canal призывает потребителей оберегать счетчики от замерзания

Предупреждение связано с наступлением морозов в стране.

Согласно пресс-релизу предприятия, Постановление об организации и функционировании общественного водоснабжения и канализации в муниципии Кишинев устанавливает, что граница полномочий сетей в жилом фонде для сетей водоснабжения – это внешняя стена жилого помещения, а для канализационных сетей – первый канализационный коллектор, пишет deschide.md.

Потребители, по согласованию с управляющими жилищным фондом, должны предпринять все необходимые шаги для обеспечения защиты и чистоты счетчика воды.

В связи с наступившими морозами Apă-Canal Chişinău призывает управляющих к обеспечению термоизоляции. В случае невыполнения этого ответственность за последующее прекращение подачи воды вследствие замерзания будет лежать на ответственных лицах.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md