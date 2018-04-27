Apă-Canal Chişinău восстановил уличные фонтанчики, законсервированные на зиму (ФОТО)

Apă-Canal Chişinău восстановил уличные фонтанчики, законсервированные на зиму (ФОТО)

Речь о питьевых фонтанах, установленных прошлым летом в парке “Валя Морилор”, сквере парка “Штефан чел Маре” и в сквере у Кафедрального собора.

Объекты были законсервированы на холодное время года, чтобы не быть поврежденными метеоусловиями. Теперь же они восстановлены и снова могут использоваться горожанами.

Всего в прошлом году были установлены 10 фонтанчиков, и почти сразу они подверглись порче со стороны неблагодарных вандалов. В Apă-Canal Chişinău призвали жителей и гостей столицы хранить наше общее достояние, не портить фонтанчики и не допускать порчи со стороны других горожан.

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