Apă-Canal Chișinău предупреждает о мошенниках: они могут быть и нетрезвыми

Жителям столицы могут попасться люди, которые представятся сотрудниками АО Apă-Canal Chișinău, однако не будут ими являться, а вместо этого будут вымогать деньги.

Инцидент такого типа произошел с жильцами дома по адресу ул. В. Александри, 21. Накануне вечером в подвале этого дома обнаружилась поломка вентиля общедомового счетчика. Для его ремонта жильцы вызвали якобы сотрудников Apă-Canal, номера которых были указаны на объявлении у двери подъезда.

По телефону мошенники заявили, что ремонт будет стоить 150 леев. Однако, прибыв спустя несколько часов к дому, они потребовали уже 500 леев. Более того, “работники” находились в состоянии алкогольного опьянения. Так и не устранив неисправность, пройдохи удалились.

В Apă-Canal Chișinău заявили о непричастности предприятия к данному инциденту. Чтобы другие жители столицы не попали в подобную ситуацию, им рекомендуется запрашивать у сотрудников рабочее удостоверение, а при отказе в его предоставлении – сообщать в Apă-Canal, и по возможности сфотографировать самозванцев.

В этом контексте администрация поставщика воды отмечает, что для получения дополнительной информации можно связаться с Центральным диспетчерским центром по телефонам 022-25-66-66, или 022-85-77-77. Вы также можете отправить сообщение на электронную почту acc@acc.md или на официальной странице facebook.com.