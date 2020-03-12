Вода будет поступать бесперебойно! «Apă-Canal Chişinău» не будет проводить ремонтные работы в ближайшее время

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В связи с распространением COVID-19 на международном уровне, а также в связи с регистрацией нескольких случаев коронавируса в Молдове, АО «Apă-Canal Chişinău» приняло решение приостановить на неопределённый срок проведение всех запланированных работ по восстановлению водопроводных сетей для того, чтобы не прекращать подачу воды жителям Кишинёва и пригородов.

Кроме этого, АО «Apă-Canal Chişinău» призвало граждан соблюдать профилактические меры и правила личной гигиены: мыть руки с мылом, умываться, использовать дезинфицирующие средства.

Руководство компании также призвало всех своих сотрудников, а также жителей страны, вернувшихся из стран с высоким риском распространения COVID-19, добровольно соблюдать карантинные меры в домашних условиях.