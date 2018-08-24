Apă-Canal Chişinău на праздники будет работать в режиме нон-стоп

Все сотрудники предприятия, которые задействованы в обеспечении подачи воды, будут работать в праздничные дни в штатном режиме.

Об этом АО Apă-Canal Chişinău сообщило посредством пресс-релиза. Так, в праздничные дни для решения возникших проблем либо оплаты оказанных услуг потребители смогут прийти в офис предприятия, находящийся по адресу ул. Албишоара, 38, и подойти в офис №101.

Кроме того, все звонки по телефону диспетчерской, 022-256-666, будут приниматься нон-стоп. Количество бригад реагирования уменьшено не будет. Так, ежедневно 8 бригад будут заниматься устранением аварий в водопроводных сетях, а 2 – в канализационных. При необходимости количество бригад будет увеличено.