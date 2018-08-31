Антитабачный закон пополняет госбюджет: с начала года штрафы за его нарушение пополнили казну почти на 800 тысяч леев (ВИДЕО)

Государственный бюджет продолжает пополняться за счёт людей, которые не соблюдают антитабачный закон и позволяют себе курить в общественных местах. Так, сумма штрафов, оплаченных в этом отношении с января по июль текущего года, составляет более 750 000 леев.

По данным Генерального инспектората полиции, в этот период было зарегистрировано приблизительно 1 600 нарушений антитабачного закона и выписано штрафов почти на 2,5 миллиона леев, передаёт publika.md. Чаще всего протоколы составляли за курение на детских и спортивных площадках, а также в местах, где проходят различные мероприятия. Три штрафа почти на 12 000 леев были выписаны за курение в общественных местах.

В результате жалоб граждан и рейдов, произведённых полицейскими, было задокументировано около 260 нарушений и выписано штрафов на 62 000 леев. Чаще всего наказывали курильщиков, которые зажигали сигареты у входов в общественные учреждения, такие как школы или больницы. Кроме этого, были наказаны и продавцы табачных изделий, которые отпускали сигареты несовершеннолетним.

Напомним, что антитабачный закон вступил в силу в мае 2016 года. Согласно документу, курение запрещено на рынках, в общественном транспорте, в том числе и в такси, на остановках, в парках, на игровых площадках и стадионах, а также на площади Великого национального собрания во время проведения мероприятий.