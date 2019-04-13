Антисанитарные условия и отсутствие документов стали поводом для конфискации 66 кг мяса, продаваемого у вокзала в Бельцах

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На овощном мини-рынке по улице Феровиарилор в Бельцах проходила проверка, в результате которой было обнаружено и изъято мясо, продаваемое в антисанитарных условиях и без каких-либо документов.

Комиссия из сотрудников полиции, службы торговли примарии (ГФЭУ) и Агентства по безопасности пищевых продуктов выявила при проверке трёх человек, торговавших мясом в антисанитарных условиях. Продавцы не смогли предоставить проверяющим ни разрешительных документов на торговлю, ни каких-либо санитарных документов на товар, пишет esp.md.

Мясо конфисковали. На сайте примарии сообщается, что мясо передали частному предприятию, специализирующемся на переработке и изготовлении костной муки. Инспекторат полиции Бельц даёт несколько иную информацию. По словам пресс-секретаря инспектората Жанны Молчановой, изъятый товар был уничтожен сотрудниками Агентства по безопасности пищевых продуктов.

После того, как полиция получит акты об уничтожении, нарушителям назначат штрафы от 1500 до 4500 леев. Проверки рынков проводились в рамках работы комиссии по предупреждению и пресечению распространения африканской чумы свиней.