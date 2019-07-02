Антирекорд по кражам канализационных люков: в столице с начала года зарегистрировано 50 случаев

Антирекорд по кражам канализационных люков: в столице с начала года зарегистрировано 50 случаев

В столице был установлен новый антирекорд по кражам канализационных люков. С начала текущего года власти зарегистрировали 50 подобных случаев. Чаще всего кражи происходили в секторе Рышкановка.

По данным местных властей, стоимость одного люка составляет 1 200 леев, соответственно, ущерб, нанесённый в результате краж люков, – внушительный, пишет agora.md. По словам врио начальника Управления полиции муниципия Кишинёв Силвиу Мушука, предметами краж становятся не только люки, но и канализационные решётки.

Сотрудники полиции связываются с пунктами приёма металла и ежегодно предпринимают меры по предотвращению этих краж, добавил он.

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