Антирекорд: евро опустится ниже 20 леев в четверг

Антирекорд: евро опустится ниже 20 леев в четверг

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 3 мая. 

Доллар медленно, но верно продолжает расти. Сегодня он будет стоить еще на 3 бана больше – 16 леев 59 банов.

Евро, тем временем, упадет еще на 10 банов, достигнув антирекорда за последнее время. Его цена составит в четверг 19 леев 91 бан.

Румынский лей потеряет 2 бана и будет стоить сегодня 4 лея 27 банов. Украинская гривна и российский рубль не изменятся – 63 бана и 26 банов соответственно.

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