Антипарковочные столбики не прошли проверку погодой, а автохамы вновь оставляют машины на тротуарах (ФОТО)

Антипарковочные столбики не прошли проверку погодой, а автохамы вновь оставляют машины на тротуарах (ФОТО)

Как только снег в Кишинёве начал таять, вместе с этим попадали и антипарковачные столбики, которые были установлены недавно – в ноябре 2018 года, вдоль бульвара Штефана чел Маре.

Во время того, как в Кишинёве шёл снег, муниципальные службы справлялись как могли, раскидывая снег с проезжей части на обочины. Как раз на этих обочинах вдоль бульвара Штефана чел Маре некогда были установлены антипарковочные столбики. С приходом тепла снег начал таять, а привело это всё к тому, что столбики стали падать то ли по естественной причине, то ли из-за некачественной установки. Тем не менее факт остаётся фактом – атипарковачные столбики не прошли первое испытание погодой.

Судя по фотографиям, опубликованным на портале diez.md, столбики едва держатся, а некоторые всё же не устояли и рухнули. Это в свою очередь позволило автохамам лишний раз наплевать на правила и оставить свой автомобиль на тротуаре. Стоит отметить, что на осуществление проекта по установке антипарковачных столбиков было выделено 2,4 млн леев из муниципального бюджета.

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