Антипарковочные столбики не помеха: автохамы продолжают оставлять машины на тротуарах

Водители игнорируют парковочные барьеры, установленные на бульваре Штефан чел Маре. В социальных сетях появились фотографии припаркованных за столбиками машин.

На прошлой неделе примэрия Кишинёва объявила об установке столбиков на бульваре Штефан чел Маре, которые станут барьером для незаконной парковки на тротуарах. Первые 76 столбиков были установлены в периметре от Влайку Пыркэлаб до улицы Михай Эминеску.

Однако судя по фотографиям, которые появились в социальных сетях, антипарковочные столбики не являются помехой для наглых автомобилистов, пишет deschide.md. Так, неизвестным способом ряд автомобилей оказались за столбиками. Вероятнее всего, водители проехали вдоль тротуара, чтобы припарковаться.

Напомним, что всего планируется установить 5 000 столбиков. Они будут находиться не только на бульваре Штефана чел Маре, но и на улице В. Александи и на бульваре К. Негруцци. На это из муниципального бюджета было выделено 5,2 миллиона леев.