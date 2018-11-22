Антиквариат и другие товары на 5 млн леев: таможенники раскрыли крупную схему контрабанды (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники спецподразделений Таможенной службы выявили схему контрабанды антиквариата, мебели, посуды и других старинных объектов. Согласно полученной информации, товар незаконно ввозился из Германии.

По данным Таможенной службы, контрабанду получал экономический агент в Бричанах, который затем передавал её владельцу двух антикварных магазинов, находящихся в муниципии Кишинёв. Схема была выявлена после того, как мобильная команда Таможенной службы задержала на трассе Бельцы – Кишинёв грузовик, в котором находились товары без документов о происхождении и направлялись в профильные магазины. Предметы, оцениваемые в 400 000 тысяч леев, были спрятаны среди других предметов мебели и домашнего обихода, которые были указаны в таможенных декларациях.

В результате этого в магазинах, куда поставлялись товары, была проведена проверка, в ходе которой было обнаружено 18 000 незадекларированных товарных единиц (мебель, посуда, статуэтки, элементы декора и т.д.). Согласно предварительным выводам, стоимость незаконно ввезённых товаров составляет 5 млн леев.

По факту контрабанды в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается в целях выявления и привлечения к ответственности всех причастных к преступной схеме. К расследованию подключились и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.