Антикоррупционная прокуратура завела уголовное дело по факту приватизации Дома печати и столовой правительства

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В Антикоррупционной прокуратуре подозревают, что указанные здания были сданы в аренду, а впоследствии проданы экономическим агентам с многочисленными нарушениями.

Согласно материалам дела, в сентябре 2018 года директор Дома печати подписал три договора аренды с управляющими некоторых коммерческих компаний, согласно которым передал в аренду 1 406 квадратных метров площади здания. Впоследствии на основании дополнительных договоров арендная площадь была увеличена до 1 766 кв. м. В январе 2019 года Агентство публичной собственности одобрило продажу Дома печати за 16 250 000 леев, в результате чего 3 экономических агента стали владельцами недвижимости.

Аналогичные нарушения были обнаружены и при продаже некоторых помещений, принадлежавших бывшей столовой правительства. В январе 2019 года Агентство публичной собственности, по запросу экономического агента, одобрило продажу недвижимости на сумму 9 000 000 леев.

Изучив материалы дела, прокуроры обнаружили, что имели место нарушения и отступления от действующего законодательства. В результате расследования было установлено, что лица, ответственные за совершение указанных сделок, превысили служебные полномочия в ущерб общественным интересам.