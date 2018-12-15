Антикоррупционная прокуратура задержала жителя Сорок за получение крупной взятки

Антикоррупционная прокуратура задержала жителя Сорок за получение крупной взятки

Молодой человек из Сорок был задержан сотрудниками антикоррупционной прокуратуры за вымогательство 3 500 евро и 1 300 долларов за закрытие дела. В сентябре прошлого года подозреваемый вместе с неизвестным лицом, объявленным в уголовный розыск, потребовал и получил 1 300 долларов за обещание повлиять на прокурорское решение.

В сентябре 2018 года мужчина потребовал 3 500 евро и пообещал подсудимому лицу, что ему назначат более мягкий приговор. Сотрудники CNA и прокуратуры провели обыск в квартирах, принадлежащих подозреваемому, и нашли доказательства, подтверждающие его преступные действия.

Мужчина был задержан на 72 часа, передаёт realitatea.md. Если его признают виновным, ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф до 10 000 условных единиц.

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