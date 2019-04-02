Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело на имена четырёх сотрудников Центрального рынка

Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело на имена четырёх сотрудников Центрального рынка

Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело на имена четырёх сотрудников Центрального рынка. Они подозреваются в пассивной коррупции и в злоупотреблении служебным положением.

Подозреваемые получили запрет на выезд из страны, пишет tv8.md. По словам пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Михаелы Тарлапан, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года на основании некоторых жалоб.

На прошлой неделе в рамках дела были проведены обыски в офисах сотрудников Центрального рынка. В ходе операции были изъяты товары и документы, которые предстоит проверить.

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