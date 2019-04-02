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Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело на имена четырёх сотрудников Центрального рынка. Они подозреваются в пассивной коррупции и в злоупотреблении служебным положением.

Подозреваемые получили запрет на выезд из страны, пишет tv8.md. По словам пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Михаелы Тарлапан, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года на основании некоторых жалоб.

На прошлой неделе в рамках дела были проведены обыски в офисах сотрудников Центрального рынка. В ходе операции были изъяты товары и документы, которые предстоит проверить.