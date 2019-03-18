Антикоррупционная прокуратура проводит обыски в офисе Службы внутренней безопасности МВД

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Антикоррупционная прокуратура проводит сегодня обыски в офисе Службы внутренней безопасности и антикоррупции Министерства внутренних дел.

Согласно полученной информации, одним из фигурантов дела является руководитель одного из отделов Службы внутренней безопасности МВД Руслан Генчу. Он подозревается в совершении нескольких преступлений, среди которых незаконное обогащение. Его коллеги сообщили, что субъектом расследования являются несколько квартир, которые Генчу зарегистрировал на имя своей бабушки, пишет deschide.md.

Стоит отметить, что 2 года назад Руслан Генчу обжаловал в суде приказ МВД, согласно которому он получил санкции в виде предупреждения. Кроме этого, ему ранее был предъявлен иск, согласно которому он оскорбил и обвинил прокурора антикоррупции. Всё началось с того, что Генчу отправил прокурору сообщения через Viber, которые имеют отношение к одному уголовному делу. В итоге Генчу был признан виновным и получил штраф в размере 20 условных единиц. Однако сотрудник МВД не согласился с приговором и обжаловал его, мотивировав это тем, что сообщения были адресованы другому лицу.