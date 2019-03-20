Антикоррупционная прокуратура намерена сегодня запросить ордеры на арест задержанных в деле “Таможня”

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Антикоррупционная прокуратура запросит сегодня, 20 марта, ордеры на предварительный арест пятерых из шести задержанных в деле «Таможня». Речь идёт о главе одного из отделов Таможенной службы, двух инспекторах таможенных пунктов Скуляны и о двух посредниках.

В отношении шестого задержанного, ещё одного таможенного инспектора, прокуроры потребуют применить предварительную меру в виде домашнего ареста. На данный момент подозреваемый находится в больнице. Судебные слушания пройдут сегодня, 20 марта, в суде Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Чеканы, пишет realitatea.md.

Напомним, что 18 марта сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры в рамках уголовного преследования по факту коррупции провели обыски на таможенных постах в Скулянах, а также в центральном офисе Таможенной службы. В результате операции было задержано 6 человек, среди которых 3 таможенных инспектора из Унген, 2 посредника и один руководитель одного из управлений Таможенной службы главного офиса. Они подозреваются в пассивной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния.