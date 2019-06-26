Антикоррупционная прокуратура наложила арест на активы Шора

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Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на некоторые активы, которые принадлежат депутату Илану Шору. Информацию подтвердила врио главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.

По словам Адрианы Бецишор, стоимость арестованного имущества на данный момент подсчитывается. Речь идёт об активах ряда компаний, принадлежащих Илану Шору, которые были арестованы в рамках расследования банковского мошенничества. По данным TV8, речь идёт о компаниях, которые управляют продажей товаров в магазинах Duty Free.

На вопрос о том, почему операция по изъятию имущества производится только сейчас, Бецишор сказала, что до сих пор проводилась оценка, анализировалась информация, полученная из-за границы, после чего прокуроры приняли решение. Врио главы Антикоррупционной прокуратуры не предоставила сведений о том, где на данный момент находится Шор, пишет agora.md.

– Сегодня в Апелляционной палате Кагула состоится заседание по его делу. Если он придёт, вы увидите, он должен присутствовать. Если нет – прокуроры примут меры, – сказала Бецишор.

Напомним, что после смены власти в РМ депутат Илан Шор исчез из публичного пространства. Некоторые СМИ сообщали, что он покинул страну вместе с бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком.