Антенна, труба и бочки стали добычей двух воров в Бендерах

Антенна, труба и бочки стали добычей двух воров в Бендерах

Всего несколько часов ушло у правоохранителей на поимку двух воров. Злоумышленники пробрались в нежилое домовладение, расположенное в Бендерах.

С собой приятели унесли имущество, принадлежавшее 65-летней хозяйке дома, пишет mvdpmr.org. Мужчин привлекли телевизионная антенна, стальная балка, металлическая труба и 2 бочки. Всё похищенное подельники сдали в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратили на алкоголь, пишет источник.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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