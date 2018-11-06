Анонс! Игорь Додон встретится с мигрантами в Москве и в Питере: где и когда (ВИДЕО)

В конце ноября глава государства проведет встречи с молдавскими гражданами, которые живут и работают в Российской Федерации.

В рамках бесед глава государства представит обширный отчет о политической и экономической ситуации в стране, расскажет о своих достижениях на протяжении мандата, а также о результатах отношений между Молдовой и Россией и возможностях расширения двустороннего сотрудничества.

Встречи пройдут:

В Москве – 24 ноября в концертном зале отеля „Космос” (проспект Мира, 150, станция метро ВДНХ); В Санкт-Петербурге – 25 ноября в зале Дворца культуры и техники имени И. И. Газа (проспект Стачек, 72, станция метро “Кировский завод”). В обоих городах мероприятия начнутся в 15.30.

Мероприятия завершатся грандиозными концертами с участием звезд молдавской эстрады: Натальи Гордиенко, Исидора Глиба и группы «DoReDos».

Ранее стало известно, что на встрече глава государства расскажет, в том числе, о том, как молдавские мигранты в России смогут воспользоваться амнистией с 1 января 2019 года.